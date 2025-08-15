MotoGP | GP Austria Day 1, Marc Marquez: “Il rivale principale è Bagnaia”

GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez è stato il più veloce del Day 1 del Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

L’otto volte iridato della Ducati si è detto abbastanza soddisfatto della sua prestazione, anche se a livello di ritmo il #93 ha sottolineato come deve recuperare qualcosa al suo team-mate Pecco Bagnaia.

Bene quindi il time-attack, un pò meno il feeling con la sua Desmosedici GP 25, che proverà a sistemare al meglio dopo aver guardato i dati della telemetria con la sua squadra.

Ecco cosa ha detto il più grande dei fratelli Marquez, che ha detto che su questa pista il rivale principale è proprio Bagnaia.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Abbiamo iniziato bene a livello di risultato, un po’ peggio a livello di sensazioni al mattino e poi all’inizio del pomeriggio, ma poco a poco siamo riusciti a ribaltare la situazione e abbiamo trovato un po’ quella costanza che stavo cercando, che è quella che mi è mancata e che ha caratterizzato questa prima parte di stagione: cercare sempre di ripetere giri veloci. Ma sembra che l’abbiamo trovata, domani vediamo se possiamo fare un altro piccolo salto.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Rivali GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“Il rivale principale qui è Pecco (Bagnaia). E’ stato il più veloce in termini di ritmo. Ha vinto qui negli ultimi tre anni e lo ha fatto in modo molto solido. Anche oggi è uscito subito davanti. Credo sia stato il suo miglior venerdì, quindi per ora è stato il più veloce in termini di ritmo. A livello di ritmo, sì. A livello di giro veloce, no, perché la classifica è quella, ma in termini di ritmo, da quello che ho visto, era un decimino davanti. E’ molto veloce nel T2, soprattutto. È lì che sta facendo un po’ la differenza, ma come ti dico, ho guardato i dati un po’ di sfuggita e ora dobbiamo analizzare con il team dove io vado più veloce e dove lui va più veloce.”

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Ducati Vs altre marche GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

“E’ vero che la moto lavora molto bene, ma abbiamo visto che le altre marche sono molto vicine su questo circuito. È tutto molto equilibrato. Dobbiamo capire se è per il circuito, se è già una tendenza che si stanno avvicinando, il che sarebbe anche logico, visto che siamo nel Campionato del mondo, oppure credo anche che l’introduzione di questo nuovo controllo in accelerazione faccia sì che tutto si compatti un po’ di più.”

Foto: Valter Magatti

4.2/5 - (14 votes)