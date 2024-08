MotoGP | GP Austria, Bagnaia vince ed eguaglia Schwantz: gli highlights della gara [VIDEO]

MotoGP Highlights GP Austria – Dopo il successo nella Sprint Race di ieri, anche oggi Pecco Bagnaia si è confermato con una fantastica vittoria davanti al suo rivale in campionato, Jorge Martin. Con il trionfo odierno, il pilota del team Ducati Lenovo ha eguagliato Kevin Schwantz per numero di vittorie nella classe regina (25).

Jorge Martin come detto, non ha potuto fare nulla di fronte ad un Bagnaia così competitivo e si è accontentato del secondo posto. I due contendenti al titolo, sono ora separati da 5 punti. Enea Bastianini conclude un weekend un po’ complicato con il terzo posto che gli fa mantenere la terza posizione nella classifica mondiale.

Marc Marquez, complice un problema all’abbassatore alla partenza, è stato costretto a rimontare varie posizioni, concludendo al quarto posto.

KTM sorride con il quinto posto di Brad Binder, seguito da un ritrovato Marco Bezzecchi che ha concluso in sesta posizione. A seguire, troviamo l’Aprilia di Maverick Vinales davanti alla Ducati Pramac di Franco Morbidelli, coinvolto in un contatto con Marc Marquez alla partenza per il problema dell’abbassatore.

A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati del team Gresini Racing di Alex Marquez.