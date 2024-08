MotoGP | GP Austria Gara, Bastianini: “E’ mancato qualcosa rispetto ai primi due”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Podio insperato quello che Enea Bastianini ha colto al Red Bull Ring, teatro del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il vincitore di Silverstone dopo il quarto posto in rimonta della Sprint Race ha corso una gara discreta, soprattutto pensando ai problemi avuti in prova, chiudendo terzo in solitaria.

La vetta del Mondiale si allontana, ma la “Bestia” ha comunque limitato i danni in un weekend nato male. Ecco cosa ha detto la “Bestia” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Mi dispiace perché in questo weekend ho sofferto tanto, forse oggi abbiamo migliorato qualcosa, perché ieri non riuscivo a tenere questo ritmo, ma mi è mancato qualcosa rispetto ai primi due. Per come si era messo il weekend va bene così. Il mio problema è stato non forzare gli ingressi, a sinistra la hard non stava in temperatura e già il venerdì ho rischiato di cadere, per quello non ho voluto usarla. Adesso bisogna partire subito bene dal primo turno rispetto al passato, se parti bene il weekend continua bene, se parti male è difficile raddrizzarlo. Il podio era inaspettato, sono partito bene e ho cercato di fare pochi errori perché non avevo la situazione sotto controllo

