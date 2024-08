MotoGP | Gp Austria Gara, Marc Marquez: “Avrei potuto lottare per la vittoria ma è successo di tutto”

MotoGP Ducati Gresini – Il Gran Premio d’Austria di Marc Marquez è stato caratterizzato da problemi già mezz’ora prima della gara.

L’otto volte iridato aveva appena varcato la porta dei box, quando due meccanici correvano con una gomma in mano, “scontrandosi” con lo spagnolo. C’era stato un problema con la valvola del pneumatico anteriore, da qui la corsa e la sostituzione, ma nel frattempo la gomma si era raffreddata.

Nel warm-up lap l’otto volte iridato ha provato a scaldare la gomma, ma quando è arrivato il momento di “ingaggiare” l’abbassatore, lo stesso è prima entrato, ma poi si è “sganciato”, facendo si che il #93 partisse senza, perdendo molte posizioni. E’ poi arrivato il contatto (giudicato di gara, ndr) con Franco Morbidelli allo start e Marquez è rientrato 13esimo dopo la prima curva.

Da lì è iniziata la sua rimonta che lo ha portato a tagliare il traguardo in quarta posizione. Parlando ai microfoni di Sky Sport, ha affermato come questo sia stato il weekend dove si è trovato meglio con la Ducati, ecco cosa ha detto.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Oggi qualcuno ha detto che doveva succedere di tutto. Mezz’ora prima dell’inizio della gara c’è stato un problema con la valvola della gomma davanti, hanno cambiato in extremis, ma la gomma si era raffreddata. In quel sighting-lap ho pensato di scaldarla, ho agganciato il front device (abbassatore), ho cercato di scaldare ancora la gomma e poi ho cercato di rimetterlo, ma è saltato. Così siamo partiti male, c’è stato poi un contatto con Morbidelli, abbiamo rimontato poi fino al quarto posto. Questo weekend il feeling era incredibile, ma ieri sono caduto e oggi sono arrivato quarto, non sono dispiaciuto perché è il weekend dove mi sono sentito più competitivo sulla Ducati. A Barcellona al Montmelò nonostante lo scarso feeling avevo raccolto un secondo posto nella Sprint Race e un terzo in Gara, qui una caduta nella Sprint e un quarto posto. Oggi avevo l’opportunità di lottare per la vittoria. Dove mi sento meglio è quando cala la gomma, se la gomma è nuova faccio fatica, devo capire bene come fare meglio ma a parte quello mi sto sentendo bene. Continuiamo così, nessuno ha detto che sarebbe stato facile.”

