MotoGP | GP Austria 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito del Red Bull Ring

di Jessica Cortellazzi16 Agosto, 2025
Diretta Sprint Race GP Austria Red Bull Ring – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito del Red Bull Ring dove, a partire dalle 15:00 si disputerà la 13esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio d’Austria.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, accanto alla Ducati Gresini di Alex Marquez e alla Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia. Quarto Marc Marquez (protagonista di una caduta), seguito dalla KTM di Enea Bastianini e Fermin Aldeguer. Dalla settima casella partirà Pedro Acosta, seguito da Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Decimo Joan Mir a chiudere.

DIRETTA SPRINT RACE GP AUSTRIA DALLE 15:00

