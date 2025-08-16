Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez

Moto2 Austria Red Bull Ring Qualifiche – Manuel Gonzalez (Intact GP) dopo le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, si aggiudica anche la pole position, settima della carriera, ma a causa della penalità ricevuta per guida lenta in traiettoria durante le prove, partirà dalla quarta casella.

Dalla prima casella dello schieramento partirà dunque il rookie del Team Aspar Daniel Holgado, che avrà accanto a se Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team).

Quarto come detto partirà Manuel Gonzalez, che sarà affiancato in seconda fila dall’iridato 2024 della Moto3 David Alonso (Aspar) e da Senna Agius (Intact GP).

Terza fila per Albert Arenas (Gresini), Aron Canet (Fantic Racing e prossimo pilota Marc VDS Racing Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Alonso Lopez con la seconda Boscoscuro del Sync SpeedRS Team ha chiuso decimo e condividerà la quarta fila con Barry Baltus (Fantic Racing) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – FRINSA – MSI).

Tony Arbolino con la Boscoscuro del Pramac Racing ha chiuso 13esimo, mentre non hanno passato la Q1 tra gli altri: Zonta van den Goorbergh, Jake Dixon, Joe Roberts (vincitore a Brno, ndr), Adrian Huertas, Jorge Navarro e Darryn Binder. Indietro Mattia Pasini (Fantic Racing Redemption), che smessi i “panni” di commentatore per qualche gara, ha chiuso 27esimo.

Foto: Valter Magatti

