MotoGP | GP Austria 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito del Red Bull Ring
Diretta GP Austria Red Bull Ring – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Red Bull Ring, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio d’Austria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
Davanti a tutti partirà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che avrà accanto a se la Ducati Gresini di Alex Marquez e quella Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia.
Quarto tempo Marc Marquez (protagonista di una caduta in qualifica, ndr), seguito dalla KTM di Enea Bastianini e dalla Ducati Gresini del rookie Fermin Aldeguer. Dalla settima casella partirà Pedro Acosta, seguito da Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Decimo Joan Mir a chiudere.
Nella Sprint vittoria di Marc Marquez su Alex Marquez e Acosta>/h2>
DIRETTA GP AUSTRIA DALLE 14:00
