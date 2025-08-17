News Ticker

MotoGP | GP Austria 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito del Red Bull Ring

di Jessica Cortellazzi17 Agosto, 2025
MotoGP | GP Austria 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Austria 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta GP Austria Red Bull Ring – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Red Bull Ring, dove, a partire dalle 14:00, scatterà il Gran Premio d’Austria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti partirà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che avrà accanto a se la Ducati Gresini di Alex Marquez e quella Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia.

Quarto tempo Marc Marquez (protagonista di una caduta in qualifica, ndr), seguito dalla KTM di Enea Bastianini e dalla Ducati Gresini del rookie Fermin Aldeguer. Dalla settima casella partirà Pedro Acosta, seguito da Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Decimo Joan Mir a chiudere.

Nella Sprint vittoria di Marc Marquez su Alex Marquez e Acosta>/h2>

Foto Gallery Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

DIRETTA GP AUSTRIA DALLE 14:00

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news