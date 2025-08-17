MotoGP | Gp Austria Gara: Marquez, prima al Red Bull Ring, Aldeguer e Bezzecchi a podio

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Gara – Non si ferma più Marc Marquez, che vince anche al Red Bull Ring, pista dove non aveva mai vinto.

Nona vittoria stagionale per l’otto volte iridato, sesta consecutiva, 71esima in MotoGP, 97esima in carriera, che in Austria ha dapprima lasciato sfogare Marco Bezzecchi, con il pole-man dell’Aprilia in testa sino ad otto giri dalla fine, quando il #93 della Ducati ha preso il comando della gara senza più lasciarlo. Per Marquez successo sul 21esimo circuito diverso, al pari di Casey Stoner. Per Marquez nona doppietta (Sprint più gara “lunga” della domenica, ndr) su 13 gare disputate.

Il “Bez” (al quarto podio stagionale, 12esimo in MotoGP, ndr) non è poi riuscito a difendersi dagli attacchi di uno strepitoso Fermin Aldeguer, rookie del Gresini Racing, che a fine gara ha addirittura sognato la vittoria. Per Aldeguer 2° podio dopo quello di Le Mans. Podio con due spagnoli e un italiano, e con due marchi italiani, Ducati e Aprilia.

Quarto al traguardo Pedro Acosta, rider Red Bull KTM Factory Racing. Il #37 non è riuscito a ripetere il podio della Sprint, ma ha avuto la meglio sul compagno di marca Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), con la “Bestia” autore di una bella gara nonostante qualche errorino.

Joan Mir porta in sesta posizione la miglior moto giapponese, la Honda HRC Factory. L’iridato 2020 della MotoGP ha preceduto la KTM di Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

Gara a gambero quella di Pecco Bagnaia, che partito bene dalla terza casella, si è trovato secondo nelle prime fasi di gara, ma che ha poi perso posizioni chiudendo addirittura ottavo a 12.486s dal team-mate Marc Marquez. Se ieri nella Sprint Race era stata la gomma ad “affondarlo”, oggi è sembrato il quadro generale a portarlo lontano dalla vetta.

In Top Ten anche Raul Fernandez con l’Aprilia del Trackhouse Racing e Alex Marquez, che ad inizio gara ha dovuto scontare un long-lap penalty inflitto dopo Brno per aver fatto cadere Mir e che dalle prime posizioni è finito nelle retrovie, recuperando poi fino alla decima posizione.

A punti anche Franco Morbidelli con la Ducati GP 24 del VR46 Racing Team, Johann Zarco con la Honda del Team LCR, Luca Marini, Honda HRC, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Fabio Quartararo, 15esimo con la prima delle Yamaha. Dietro alle YZR-M1 del francese altre moto della casa di Iwata, quelle di Alex Rins (team-mate di Quartararo, ndr) e quelle del Pramac Racing di Miguel Oliveira e Jack Miller.

Caduta per il Campione del Mondo Jorge Martin, con il pilota Aprilia dolorante ma ok e ritiro per Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati GP 25 a “fuoco” mentre era nelle retrovie.

La classifica vede Marc Marquez allungare decisamente, con l’ex pilota della Honda che si porta a quota 418 punti, 142 in più di uso fratello Alex Marquez e 197 in più di Bagnaia. Bezzecchi è quarto staccato di 240 punti.

Foto: Valter Magatti

