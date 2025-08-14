MotoGP | GP Austria, Di Giannantonio: “Siamo pronti a ripartire”

GP Austria Red Bull Ring Pertamina Enduro VR46 2025 – Fabio Di Giannantonio così come i suoi colleghi della MotoGP è pronto a tornare in pista al Red Bull Ring.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è pronto a ripartire. Quinto nella classifica generale con 142 punti, ha avuto l’occasione di girare con la Ducati Panigale V4 sul nuovo circuito ungherese del Balaton Park (gara successiva al GP d’Austria, ndr) e ora lo aspetta la Desmosedici GP 25.

L’obiettivo è ritrovare le buone sensazioni perse nelle ultime gare, ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview Gp Austria Red Bull Ring Yamaha MotoGP 2025

“Le vacanze sono andate bene, ci voleva una pausa a metà campionato perché è il più lungo che abbiamo mai fatto. Mi sono anche allenato molto per preparare la seconda parte di stagione. Siamo pronti, ripartiamo dall’Austria e poi andiamo in Ungheria. Saranno due piste impegnative, Spielberg è sempre stata un po’ tosta per noi, mentre Balaton sarà nuova per tutti, anche se noi abbiamo avuto la fortuna di girare con la PanigaleV4. Portiamo tutta questa energia della pausa per fare un bel lavoro e ricominciare bene da subito.”

