MotoGP | GP Austria 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

16:19 Marquez su record cadute in questa stagione

“Nella prima parte della stagione sono caduto tanto, alcune cadute non le ho capite e mi hanno tolto fiducia. Ora si tratta di trovare il limite nel modo corretto, è positivo che cado solo in prova. Vorrei cadere di meno ma non dò troppa importanza a quel numero”

16:18 Bastianini su prossime gare

“Misano è sempre bello per i piloti italiani, veniamo tutti da lì ma sarà difficile come sempre. Jorge è molto veloce su quella pista. Adesso arriveranno tante gare importanti per me perché devo recuperare e non sarà semplice, siamo sempre in lotta. Devo recuperare 49 punti, devo sognare e devo provare a farlo”

16:14 Martin e Bagnaia sul calcolo dei rischi per il titolo

Martin: “Cerco di dare il 100% anche se la possibilità è solo un podio ma il campionato è molto aperto, se inizi a pensare a chiudere solo la gara, sono punti persi che a fine stagione puoi rimpiangere. Se posso correre dei rischi, lo farò”

Bagnaia: “Il campionato è ancora combattuto e non è il momento di pensare ai rischi, lo si farà a poche gare dal termine”

16:12 Marquez su dichiarazioni Bagnaia

“Sarà un’esperienza nuova, ero nel team Honda e facevo mio il fatto di essere sempre davanti poi sono arrivati Lorenzo e Mir che erano campioni ma io conoscevo la moto. Pecco invece è il riferimento in Ducati, ovviamente dovrò imparare tanto, ho i dati ma quando sei dentro al box è sempre diverso. Partendo da lì spero che potremo aiutarci a vicenda”

16:10 Bastianini su cambiamento atteggiamento alle corse

“Abbiamo già ricevuto tante domande di questo tipo, non so se già all’inizio della stagione fossi fuori, ho lottato ovunque per cercare di essere più veloce e non è stato semplice per me perché nel 2023 avevo saltato tante gare ed era importante trovare costanza e velocità nel corso di questa stagione. Probabilmente ora è tardi, è andata così”

16:08 Martin e Bagnaia su lotta mondiale

Martin: “Vedremo nel corso della stagione, noi quattro che siamo qui, siamo in più forti. E’ ancora tutto molto aperto”

Bagnaia: “In questo momento io e Jorge siamo i più costanti ma abbiamo commesso degli errori, se Enea e Marc troveranno costanza, potranno lottare fino alla fine”

16:07 Marc Marquez: “Pista che mi piace e dove mi trovo bene. Ora guido la moto migliore ma questi tre, hanno la stessa moto e al momento sono più veloci di me. Vedremo se riusciremo ad essere più vicini e a ridurre il distacco”

16:06 Enea Bastianini: “Sarebbe bello riuscire a mantenere queste prestazioni fino a fine stagione. Solitamente non sono il migliore nella Sprint, è stato bello vincere. Questo circuito è buono per Ducati ma dobbiamo vedere le altre case”

16:05 Pecco Bagnaia: “Una delle piste migliori per la nostra moto. Adoro quando ci sono dei punti di frenata come qui, devi essere molto preciso. Dobbiamo cercare di essere perfetti e scorrevoli”

16:04 Jorge Martin: “E’ una bella pista per tutti, sarà difficile perché abbiamo dei rivali forti. A Silverstone è andata bene e non è importante essere in testa. Speriamo di poter essere più forti della scorsa stagione”

16:00 Inizia la Conferenza Stampa!