MotoGP | Bagnaia: “Marquez compagno di squadra? Potrebbe essere super buono o un disastro!” [VIDEO]

Il prossimo anno, il team Ducati Lenovo schiererà la line-up più forte della griglia con ben 11 titoli Mondiali tra Marc Marquez (8) e Pecco Bagnaia (3). Questa scelta del team di Borgo Panigale però ha causato anche l’allontanamento di tre top rider di alto livello: Jorge Martin e Marco Bezzecchi approderanno in Aprilia mentre Enea Bastianini, passerà al team Red Bull KTM Tech3.

Di questo e di altri aspetti ha parlato proprio Bagnaia, ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su partenze Martin, Bastianini e Bezzecchi

“Ogni volta, in ogni circuito guardo i dati di ogni pilota. Ad esempio ad Jerez, ho guardato i dati di Marc (Marquez, ndr) e nella curva 7 e 8 stava facendo un ottimo lavoro, così ho seguito quello che stava facendo e sono migliorato! Guardo i dati di Martin molte volte, così come quelli di Enea (Bastianini, ndr) e Bezzecchi. Quando ci sono otto piloti, questo è il modo migliore, quello più veloce per migliorare, ed è ottimo. Quindi perdere tre piloti come loro, è una grande perdita perché dai ad altri costruttori tre piloti molto veloci. Avremo tre rivali in più ma senza la possibilità di vedere i loro dati”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su Marc Marquez compagno di squadra

“Credo che Ducati abbia cambiato la loro strategia, ovvero credere nei giovani piloti e dargli la possibilità di arrivare al team factory e lottare con il materiale più aggiornato. Hanno preso Marc che è il pilota che vanta più titoli mondiali attualmente nel campionato. Sicuramente sarà molto competitivo perché già adesso è molto veloce, il prossimo anno avrà il materiale top, più o meno come adesso ma essere vestito di rosso, sicuramente ti dà più motivazione per stare davanti. Credo che averlo come compagno di squadra potrebbe essere super buono o un disastro! Vedremo il prossimo anno quando inizieremo, dico disastro se inizieremo a litigare ma credo che entrambi siamo molto intelligenti e si adatterà perfettamente”