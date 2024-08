MotoGP | GP Austria, Espargarò: “Il Red Bull Ring non è uno dei miei circuiti preferiti”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Aprilia – Aleix Espargarò non ama particolarmente il circuito del Red Bull Ring, tracciato che questo weekend ospiterà il Gran Premio d’Austria, 11esima tappa della MotoGP 2024.

Lo scorso anno sul circuito austriaco il #41 dell’Aprilia ottenne il settimo posto nella Sprint Race e il nono nella gara “lunga” della domenica. Proverà a migliorare il suo score, ecco cosa ha detto il prossimo tester Honda HRC.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Austria Red Bull Ring Aprilia MotoGP 2024

“Non è uno dei miei circuiti preferiti, dato che è una pista stop-and-go che non si adatta molto al mio stile di guida. Tuttavia, mi piacciono le sfide e affronterò questo weekend con questo spirito. Non vedo l’ora di tornare in pista. Vediamo se riusciremo a fare bene, perché i buoni risultati su piste difficili valgono il doppio.”

4.7/5 - (42 votes)