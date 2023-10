MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Quartararo: “Condizioni meteo impossibili”

MotoGP GP Australia Phillip Island 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo non ha avuto possibilità di riscatto dopo il difficile Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del motomondiale 2023, chiuso in 14esima posizione.

A causa delle condizioni meteo, in particolare il forte vento, ha costretto gli organizzatori ad annullare la Sprint Race.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Le condizioni meteo non ci hanno permesso di correre oggi a Phillip Island ed è un peccato perché è un circuito che mi piace molto e sono sempre molto felice di essere qui. E’ vero che questo fine settimana non siamo partiti nella posizione migliore per la Gara, ma mi sarebbe piaciuto poter vedere il nostro potenziale nello Sprint. In ogni caso le condizioni meteo non lo hanno permesso. Mi dispiace molto per i tifosi che sono venuti a vederci e voglio ringraziarli per il loro supporto. L’anno prossimo ritorneremo e cercheremo di dare il 100%.”