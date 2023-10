MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Bezzecchi: “Peccato per i tifosi, si meritavano un bello show”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Nessun riscatto per Marco Bezzecchi che, dopo aver chiuso il Gran Premio d’Australia sin sesta posizione, sperava di rifarsi nella Sprint Race.

A causa delle forti raffiche di vento, impossibile per gli organizzatori procedere con il programma previsto. Bezzecchi lascia l’Australia attualmente in P3 nella classifica generale. Adesso si pensa già alla Thailandia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Non penso si potesse fare diversamente, anzi, i ragazzi che hanno corso la gara di Moto3 e Moto2 sono stati davvero bravi perché la situazione era già critica. Dal nostro lato, nel warm up, le condizioni non erano malvagie. L’acqua in pista si poteva gestire, ma il vento, a raffiche, e la temperatura della gomma rendevano le cose più complicate. Queste mescole non sono progettate per questo freddo e qui abbiamo solo due curve a destra per potare gli pneumatici a regime da quel lato. Peccato davvero per i tifosi, si meritavano un bello show e anche per noi piloti che amiamo questo tracciato. Mi piace correre sul bagnato, ma oggi sarebbe stato un rischio inutile per tutti. Con una gara in meno, spero di non soffrire con la spalla in Thailandia, inoltre sfrutteremo al massimo questi giorni per recuperare.”

