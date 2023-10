MotoGP | Gp Australia Sprint Race, Morbidelli: “Fine settimana amaro”

MotoGP GP Australia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli dopo il deludente 17esimo posto ottenuto nel Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, no ha potuto fare di meglio a causa dell’annullamento della Sprint Race.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Australia MotoGP 2023

“Purtroppo non è stata una domenica molto attiva. Vorrei che avessimo potuto regalare un’altra gara ai tifosi australiani, anche se lo Sprint fosse solo breve. Mi dispiace per i tifosi che hanno aspettato così a lungo sotto la pioggia oggi, ma il tempo ci ha impedito di correre questo pomeriggio. È un peccato, ma è quello che è. Fortunatamente, ieri abbiamo fatto la gara completa. È stato un fine settimana amaro. Cercheremo di fare meglio in Thailandia.”