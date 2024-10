MotoGP | GP Australia: l’analisi di Tardozzi sulle Prove di Bagnaia e Bastianini [VIDEO]

MotoGP GP Australia – Il team manager del team Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, ha fatto un’analisi delle prestazioni mostrate da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini durante le Prove del Gran Premio d’Australia. Il due volte iridato, si è garantito l’accesso in Q2 con il quinto tempo mentre Bastianini, a causa di due bandiere gialle non ha potuto migliorare il sedicesimo tempo e domani dovrà passare per il Q1.

Dichiarazioni Davide Tardozzi, Prove GP Australia

“Pecco non si è trovato bene con la prima moto, aveva un setup che non gli è piaciuto fin da subito, il tempo era poco, bisognava accelerare le cose. Con la seconda moto che aveva una differente bilanciatura si è trovato meglio e abbiamo proseguito con quella. Enea all’inizio è partito con un setup simile a quello di Pecco che non gli è piaciuto ha fatto qualche giro in più per poi fare le modifiche del caso. Purtroppo è fuori ma semplicemente perché ha preso due bandiere gialle. Credo che avesse tutte le possibilità di stare nei primi dieci”.