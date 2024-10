MotoGP | GP Australia Day 1, Vinales: “Mi sento in buona forma”

MotoGP GP Australia Aprilia – Maverick Vinales è riuscito a tenere alto il nome dell’Aprilia nella prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia.

Il #12 della casa di Noale ha avuto la capacità di portare la moto al limite solo dopo 10 giri e questo gli ha permesso di chiudere sesto, con accesso diretto in Q2 assicurato. Il prossimo pilota KTM è stato l’unico ad essere competitivo con la RS-GP.

Il suo team-mate Aleix Espargarò ha chiuso infatti 18esimo, mentre i due piloti del Team Trackhouse Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Miguel Oliveira, ndr) e Raul Fernandez hanno chiuso in penultima e ultima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“Ho avuto la capacità di portare la moto al limite solo dopo 10 giri e questo ci ha dato un grande vantaggio per entrare nella Q2. Il grip è buono, ma la moto si muoveva molto, soprattutto nei cambi di direzione, probabilmente proprio a causa dell’eccessivo grip. Mi sento in buona forma in vista della gara, anche a livello di passo.”

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“Nell’ultimo tentativo di time-attack ho iniziato ad essere più veloce, ma purtroppo ho trovato due bandiere gialle. Le sensazioni con la moto non sono per niente male, sono io che sono partito un po’ a rilento. Aspetto il sabato per poter migliorare, sperando in condizioni più stabili.”

4.8/5 - (45 votes)