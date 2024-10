SBK | Gp Spagna Day 1: ruggito di Rinaldi

SBK Gp Spagna – Michael Rinaldi ha chiuso al comando la prima giornata di libere del Gran Premio di Spagna a Jerez.

Il pilota del team Motocorosa, grazie al tempo di 1’39.591 ha preceduto per poco più di un decimo Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco è stato uno dei pochi a non migliorarsi nel corso del turno pomeridiano, il terzo tempo nella classifica combinata è “merito” del crono fatto registrare in FP1.

Quarto tempo per Danilo Petrucci che chiude davanti a Jonathan Rea e Michael Van Der Mark. Axel Bassani chiude con il settimo tempo davanti ad Andrea Iannone e Garrett Gerloff. Sam Lowes completa la top ten.

Fuori dai 10 Alvaro Bautista che chiude con l’undicesimo tempo. Fuori dai 10 anche Andrea Locatelli che chiude in 13esima posizione.

FP2 Gp Spagna Superbike 2024

1. Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) 1’39.591 2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.150 3. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.175 4. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.229 5. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) +0.283 6. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.349

