MotoGP | Gp Australia Gara, Vinales: “Questo era il nostro livello oggi”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio d’Australia a Phillip Island, 16esima tappa della MotoGP 2023, in undicesima posizione .

Viñales che ha dovuto accontentarsi di un undicesimo posto. Maverick non è partito male ma la battaglia a centro gruppo gli ha impedito di trovare un ritmo accettabile e costante per tentare una rimonta.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Non è successo nulla di strano, semplicemente questo era il nostro livello oggi. Me lo aspettavo perchè anche ieri la trazione non era buona, oggi ho provato a gestire ma non ha fatto molta differenza. Dobbiamo puntare a migliorare la moto, se dovessimo riuscirci in questo weekend sarebbe uno step importante anche in vista del prossimo anno. Comprendere le difficoltà e trarne insegnamento è quello che dobbiamo fare”.

