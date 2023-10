MotoGP | Gp Australia Gara, Aleix Espargarò: “Fin dall’inizio abbiamo sofferto con il grip”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio d’Australia a Phillip Island, 16esima tappa della MotoGP 2023, in ottava posizione.

Scattato bene dalla seconda fila, Aleix ha perso progressivamente il contatto dal primo gruppo, anche a causa di una battaglia durata per tutta la corsa per la conquista del sesto posto. I molti sorpassi, fatti e subiti, con Miller, Marc e Alex Marquez e nel finale anche Bezzecchi, hanno progressivamente ampliato il gap tra quel gruppo e la testa della gara. Nella battaglia durata fino al traguardo Aleix ha chiuso ottavo.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“E’ stata una gara difficile. Fin dall’inizio abbiamo sofferto con il grip, solo in alcuni tratti della pista ma quanto basta per non riuscire a fare il ritmo di quelli davanti. Sapevo che sarebbe stata una gara in cui gestire bene la gomma, ho provato a farlo all’inizio ma non è stato sufficiente perchè, specialmente nelle curve a destra, lo spin era elevatissimo. Se domani la Sprint si disputasse sull’asciutto potremmo avere maggiori opportunità, utilizzando la posteriore più morbida sono stato veloce sia in qualifica sia nelle prove”.

