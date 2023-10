MotoGP | Gp Australia Gara, Bastianini: “Oggi non posso essere contento”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Enea Bastianini ha chiuso il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione.

Enea Bastianini, partito con il dodicesimo tempo, è rimasto attardato dopo il via, finendo quattordicesimo verso metà gara. Sul finale il pilota di Rimini è però riuscito a recuperare e risalire fino al decimo posto, posizione con cui ha chiuso il GP.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Oggi non posso essere contento: con il maggior grip della pista ho faticato di più. Non riuscivo a far scivolare il posteriore della moto, che spingeva molto sul davanti e si muoveva molto, consumando la parte sinistra della gomma. La cosa strana è che negli ultimi dieci giri le mie sensazioni sono migliorate; questo significa che, quando il grip peggiora, noi riusciamo ad essere più veloci. Adesso guarderemo i dati per capire cosa è successo, confrontando gli ultimi giri con i primi. Avevo aspettative più alte prima della gara e ho dovuto un po’ accontentarmi, ma so qual è il mio reale potenziale”.

4.7/5 - (43 votes)