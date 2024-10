MotoGP | GP Australia Gara, Vinales: “Abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della nostra moto, ma non è stato abbastanza”

MotoGP GP Australia Aprilia – Maverick Vinales ha il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Maverick Viñales, partito dalla terza casella in griglia, non è riuscito a concretizzare una partenza perfetta nella gara lunga, perdendo alcune posizioni nelle prime fasi. Il pilota spagnolo è rimasto nel gruppone in lotta per la quarta posizione, dovendosi accontentare di un ottavo posto al traguardo.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“La gara è andata bene, abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della nostra moto, ma purtroppo non è stato abbastanza. Mi sento meglio al braccio sinistro, anche se la schiena ha iniziato a farmi male. Non c’è stato un limite fisico, semplicemente non siamo riusciti ad essere abbastanza veloci.”

4.8/5 - (45 votes)