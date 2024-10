MotoGP | GP Australia Gara, Espargarò: “Senza aletta la moto è diventata instabile”

MotoGP GP Australia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in 16esima posizione.

Aleix Espargaró ha fatto una buona partenza nella gara lunga, recuperando diverse posizioni. Tuttavia, un contatto alla fine del primo giro ha provocato la rottura di un’aletta laterale, compromettendo l’intero andamento della sua gara e relegandolo in fondo al gruppo. Nonostante avesse mostrato un passo simile a quello dei piloti in top ten, Aleix non è riuscito a compiere la rimonta e ha chiuso la gara in sedicesima posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Australia Phillip Island Aprilia MotoGP 2024

“Avevo fatto un’ottima partenza, ma purtroppo un contatto con Jack Miller al primo giro, nella frenata della curva 10, ha provocato la rottura dell’aletta laterale facendomi finire in fondo al gruppo. Rimontare da così indietro è difficile e influisce sul risultato della gara. Ho cercato di andare il più veloce possibile, infatti il passo in alcuni giri non era per niente male. Anche la rottura dell’aletta laterale non ha aiutato, soprattutto perché la moto era diventata instabile.”

