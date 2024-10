MotoGP | Gp Australia Gara, Alex Marquez: “Colpito da un pilota alla prima curva”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in 15esima posizione.

Difficile la gara di Alex Marquez che oggi correva con un long lap penalty da scontare. La quindicesima piazza finale è un punto che sa di poco, ma vale comunque la 12ª piazza mondiale con la top10 a pochissime lunghezze e ancora 3 appuntamenti da sfruttare. Next stop, Thailandia.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Alla prima curva ho ricevuto un colpo da un pilota che mi ha mandato praticamente in ultima posizione. Da lì due sorpassi, poi il long lap e di nuovo in ultima posizione. Abbiamo preso un punto e adesso c’è tanta voglia di ripartire da Thailandia e Malesia…In queste ultime gare stiamo soffrendo un po’ troppo ed è il momento di insistere per finire l’anno con le migliori sensazioni”.

