MotoGP | Gp Australia Gara, Quartararo: “Mi aspettavo molto meglio”

MotoGP GP Australia Phillip Island 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del motomondiale 2023, in 14esima posizione.

Quartararo, partito non benissimo dalla 16esima casella, si è trovato ultimo nelle prime curve. E’ riuscito in breve tempo a recuperare posizioni, grazie anche alle diverse cadute, e conquistare due punti iridati.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“È stata una qualifica e una gara difficili. Dobbiamo continuare a lavorare per fare un passo avanti. Non mi aspettavo di avere questa sensazione, mi aspettavo molto meglio. Ma le cose stanno così e dobbiamo continuare a lavorare sodo, come sempre, per trovare una soluzione.”