MotoGP | Gp Australia Gara, Morbidelli: “Non abbiamo velocità”

MotoGP GP Australia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione .

Morbidelli è partito dalla ventesima posizione è risalito fino alla diciottesima posizione nel primo giro ed ha poi recuperato due posizioni nell’ultima parte di gara mancando però la zona punti.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Australia MotoGP 2023

“Abbiamo lottato oggi. Non abbiamo la velocità che hanno i migliori. Dobbiamo solo migliorare per domani, provare a fare il massimo e vedere cosa succede. Ci manca la velocità in curva e la velocità massima, quindi è quello su cui stiamo lavorando.”