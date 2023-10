MotoGP | Gp Australia Gara, Alex Marquez: “È stata complicata fisicamente”

MotoGP GP Australia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, corso in via eccezionale il sabato al posto della Sprint Race, in nona posizione.

Marquez aveva la possibilità di chiudere la gara in sesta posizione, ma la condizione fisica, in miglioramento, l’ha frenato. La nona piazza da sicuramente fiducia per il finale di stagione!

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Australia MotoGP 2023

“È stata una gara complicata fisicamente, ma era quello che mi aspettavo. Ho provato a essere sempre calmo e concentrato, cercando sempre di stare dietro a qualcuno. Sono stato in corsa per giocarmi la top6, ma non ne avevo più per attaccare. Il nono posto è sicuramente un buon risultato considerando che ieri non sapevo se avrei potuto completare la gara. Domani la sprint sarà sicuramente più “easy” fisicamente”.