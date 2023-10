MotoGP | Gp Australia Gara, Bezzecchi: “Non riuscivo a guidare come volevo”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo esserci qualificato in decima posizione ha corso una gara in rimonta a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team rientrato in pista in Indonesia dopo la frattura della clavicola avvenuta in allenamento, ha rimontato fino al sesto posto, soffrendo però fisicamente, non tanto alla clavicola ma al braccio e al collo. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Come primo feedback dopo la gara, posso dire di essere molto stanco. Non è tanto il dolore alla clavicola, ma al braccio e al collo. Non riuscivo a guidare come volevo e questo mi dispiace molto perché questa è una delle mie piste preferite. I primi giri sono stati i più complicati, avevo molto sottosterzo, la moto non girava e ho dovuto spingere tanto sulla gomma davanti. Con il calo della gomma invece, le cose hanno iniziato ad andare meglio. Per la Sprint di domani, non ci resta che aspettare il meteo. Da un punto di vista fisico, non sono spaventato dal bagnato, più dal freddo che rende tutto ancora più difficile.”

5/5 - (15 votes)