MotoGP | GP Australia Gara, Mir: “Cose fuori dal nostro controllo hanno limitato la nostra gara oggi”

MotoGP GP Australia Repsol Honda – Joan Mir non ha chiuso il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024.

Dopo il Gran Premio d’Australia, Joan Mir ha spiegato come fattori fuori dal loro controllo abbiano condizionato la sua gara, nonostante fosse partito con grande fiducia su un circuito che apprezza particolarmente. Mir ha ammesso che il feeling con la moto non è mai migliorato durante il weekend e, nel tentativo di sorpassare Aleix Espargaro per difendersi dall’arrivo di Nakagami, ha perso il controllo del posteriore, finendo a terra. Nonostante la caduta, Mir ha rassicurato di stare bene e ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare duramente per le prossime ga

Dichiarazioni Joan Mir GP Australia Phillip Island Honda Repsol MotoGP 2024

“Le cose fuori dal nostro controllo hanno limitato la nostra gara oggi. Siamo entrati nel weekend con molta fiducia perché mi piace molto questo circuito, ma il nostro feeling non è mai migliorato. Alla fine della gara, sono andato a sorpassare Aleix Espargaro perché ho visto che Nakagami stava arrivando, ma il posteriore si muoveva molto e sono caduto. Sto bene. Andiamo alla prossima gara e puntiamo a fare del nostro meglio come sempre. È tutto ciò che possiamo fare, continuare a lavorare per il futuro.”

