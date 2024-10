MotoGP | GP Australia Gara, Rins: “Soddisfatto di quello che abbiamo fatto”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024, in 13esima posizione.

Dopo il Gran Premio d’Australia, Alex Rins si è mostrato soddisfatto degli sforzi compiuti durante la gara, sottolineando di aver dato il massimo in pista. Tuttavia, ha espresso una certa delusione per il risultato finale, pur riconoscendo i miglioramenti apportati alla moto rispetto alla Sprint. Nonostante il distacco ridotto, Rins ha evidenziato la necessità di continuare a lavorare per risolvere alcuni problemi tecnici, già individuati dal team, ma che richiedono tempo per essere completamente risolti.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Australia Phillip Island MotoGP 2024

“Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto nella gara di oggi. Abbiamo dato il 100%. Ma quello di cui non sono soddisfatto al 100% è il risultato. È vero che abbiamo migliorato un po’ la moto cambiando alcune cose. Il distacco è stato un po’ più piccolo rispetto alla gara Sprint, ma dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo ancora alcuni problemi, che il team ha già individuato, ma ora abbiamo bisogno di tempo per risolverli.”

