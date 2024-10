MotoGP | GP Australia Gara, Binder: “Ho fatto del mio meglio dall’inizio alla fine”

MotoGP GP Australia KTM – Brad Binder ha chiuso il Gran Premio d’Australia, 17esima tappa del Motomondiale 2024, in settima posizione.

Dopo il Gran Premio d’Australia, Brad Binder ha commentato la sua prestazione, affermando di aver dato il massimo dall’inizio alla fine. La squadra ha introdotto un nuovo pacchetto aerodinamico per le condizioni asciutte, migliorando la maneggevolezza della moto, cosa che ha influito positivamente sulla gara permettendogli di mantenere una maggiore velocità. Binder è riuscito a rimanere con i primi per un po’, ma ha faticato a tenere il loro ritmo verso la fine. Nonostante tutto, ha sottolineato i progressi fatti nel weekend, pur riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti per avvicinarsi ai leader.

“Ho fatto del mio meglio dall’inizio alla fine. Stamattina abbiamo inserito un pacchetto aerodinamico diverso per le condizioni asciutte e la moto girava un po’ meglio. È stato positivo per la gara e abbiamo potuto provare a mantenere un po’ più di velocità. Sono riuscito a stare con i ragazzi per un po’, ma quando hanno abbassato il ritmo alla fine non sono riuscito a stargli dietro. Abbiamo imparato molto questo fine settimana e abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, ma ovviamente abbiamo bisogno di altro per avvicinarci”.

