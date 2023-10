MotoGP | Gp Australia Gara, Martin: “A sei giri dalla fine ho capito che la gomma era finita”

MotoGP Australia Phillip Island Ducati Pramac – A volte le scelte azzardate o quantomeno controcorrente pagano, ma questo non è avvenuto oggi a Phillip Island, dove Jorge Martin ha perso il Gran Premio d’Australia all’ultimo giro.

Il pilota del Pramac Racing ha infatti scelto la gomma posteriore soft (come lui solo Marc Marquez e Pol Espargarò, ndr), mossa che ad un giro e mezzo dalla fine si è rivelata sbagliata, consegnando la vittoria ai suoi avversari (equipaggiati con gomma media, ndr).

Il #89 della Ducati non ha perso solo la vittoria, ma ha chiuso addirittura quinto, perdendo altri punti pesanti su Pecco Bagnaia, oggi secondo e allontanandosi dalla vetta della classifica, ora lontana 27 punti. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Adesso è facile dire che la soft non sarebbe arrivata alla fine, ma ho corso una bella gara guidando pulito. Avevo del margine sugli avversari, ma ad un certo punto la gomma è andata e mi hanno ripreso. Non ho forzato la scelta della gomma, è mancato qualcuno che mi dicesse di non metterla. Ho preso questa decisione, ho fatto quello che pensavo fosse meglio. A sei giri dalla fine ho capito che la gomma era andata, non potevo più spingere. A due giri dalla fine avevo ancora del vantaggio, ma poi mi hanno preso, mi è passato Johann (Zarco, suo team-mate) e la mia gara è finita. Non mi sento peggio dell’Indonesia, lì ero caduto ed era una gara vinta, oggi invece ho sbagliato una decisione, servirà da lezione per il futuro. Gara Sprint? Possiamo vincerla.”

