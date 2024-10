MotoGP | GP Australia, Di Giannantonio: “Il circuito di Phillip Island è davvero unico”

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio dopo il positivo Gp Giappone, è carico pera il Gran Premio d’Australia.

Decima piazza per Fabio che sarà regolarmente in pista da venerdì per le prime libere. Buoni progressi fisici a Motegi – con l’ottavo posto nella gara lunga – una settimana di riposo e anche per lui l’obiettivo di ricucire il gap dai primissimi ad un anno esatto dal primo podio nella Top class (Australian GP, P3, 2023 ndr).

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Gp Australia MotoGP 2024

“Il circuito di Phillip Island è davvero unico, sotto tutti i punti di vista. Uno dei miei favoriti, velocissimo e dalle dolci memorie. Proprio qui lo scorso anno, ho centrato il primo podio in MotoGP, un momento che non scorderò mai anche perché è avvenuto in un periodo molto particolare della mia carriera sportiva. A Motegi mi sono sentito meglio, sia in moto che dal punto di vista fisico, sono tornato a casa e ho sfruttato la settimana per riposare e recuperare. Ho fatto ulteriori controlli, non sono al 100%, non sarà facile gestire il finale di stagione, ma sarò in pista e continuerò a dare il massimo per ritornare nella scia dei più forti.”

