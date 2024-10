MotoGP | GP Australia, Bagnaia: “Essenziale ottenere il massimo e non commettere errori”

MotoGP GP Australia Ducati – In Australia inizia l’ultima tripletta della stagione prima del gran finale di Valencia e non sono più ammessi errori.

Lo sa bene il Campione in carica della MotoGP Pecco Bagnaia, che arriva nella terra dei canguri con 10 punti da recuperare a Jorge Martin.

Il #1 della Ducati sa che va raccolto il massimo, senza commettere errori. Nell’ultima gara corsa in Giappone a trionfato sia nella gara Sprint del sabato che nel GP domenicale e spera di ripetersi a Phillip Island.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2024

“Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l’ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori. Nell’ultimo fine settimana a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo, ma anche un po’ particolare ed il grip dell’asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave. In ogni caso, siamo pronti e ci impegneremo al massimo per essere veloci fin da subito.”

4.7/5 - (42 votes)