MotoGP | Gp Australia, Bezzecchi: “Phillip Island è una pista da godersi tutta d’un fiato”

MotoGP GP Australia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi dopo il Gran Premio del Giappone, punta a migliorarsi in occasione del Gran Premio d’Australia.

Nono nella generale con 134 punti e reduce dal settimo posto al GP del Giappone, Marco è in un momento di crescita costante. Più a suo agio alla guida e motivato a sfruttare a pieno le caratteristiche del velocissimo tracciato australiano (dove ha centrato il titolo di Rookie of the Year in MotoGP nel 2022 ndr), vuole confermarsi tra i piloti più in forma del finale di stagione con la Top5 nel mirino.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Australia MotoGP 2024

“Phillip Island è una pista da godersi tutta d’un fiato: velocissima, soprattutto il curvone finale e molto, molto bella. Come sempre ci sarà da affrontare il meteo, tra vento, freddo, pioggia non sarà facile, ma è un aspetto che sappiamo di dover tenere in considerazione. In Giappone, abbiamo fatto un buon lavoro, non siamo stati forse competitivi come a Mandalika, ma abbiamo raccolto dei solidi piazzamenti e, anche con condizioni di grip differente, siamo riusciti ad essere più vicini al gruppo. Continuiamo cosi, ci aspettano tre settimane molto impegnative ma possiamo fare un altro step.”

5/5 - (16 votes)