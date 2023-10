MotoGP | Gp Australia Day 1, Marc Marquez: “Il fine settimana sta andando come ci aspettavamo”

GP Australia Phillip Island MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 16esimo tempo.

È stata una giornata in definitiva frustrante per Marc Marquez che è caduto due volte alla curva 10, salvandosi quasi dalla caduta nel pomeriggio come nel 2019 e nel 2022. Illeso nelle cadute, Marquez e il suo team trascorreranno la serata lavorando per migliorare il feeling dell’anteriore. Il miglior tempo di 1’28.790 ha visto l’otto volte campione del mondo perdere un posto nella top ten per tre decimi e chiudere la giornata al 16° posto.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Ho avuto due cadute oggi alla curva 10, soprattutto la seconda in cui sono quasi riuscito a salvarla come nel 2019 e nel 2022! Il fine settimana sta andando come ci aspettavamo, devo ritrovare la fiducia e le scivolate alla curva 10 non mi hanno aiutato. Domani proveremo a migliorare la mia guida per fare ulteriori progressi. Avere la gara principale sabato non cambierà molto per noi la nostra situazione, ma tutti i piloti e il campionato erano d’accordo sul fatto che fosse la decisione migliore”.

