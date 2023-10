MotoGP | Gp Australia Day 1, Morbidelli: “Non abbiamo velocità”

MotoGP GP Australia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 22esimo tempo.

Morbidelli ha completato le FP1 al 19° posto e, dopo un ottimo giro di riferimento nelle prove libere, si è ritrovato nella stessa posizione ancora una volta nel secondo turno. L’italiano si è messo al lavoro e ha sfruttato il tempo in pista del pomeriggio per cercare di migliorare il suo ritmo di gara, ma ha faticato a fare progressi ed è caduto in fondo alla classifica. Anche con la gomma morbida non ha trovato il tempo che sperava durante il suo time attack. Il tempo di 1’29.908 del Morbido, realizzato al giro 20/21, lo ha portato al 22° posto nella classifica delle prove libere, a 1.965 dal miglior tempo di oggi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Australia MotoGP 2023

“Abbiamo lottato oggi. Non abbiamo la velocità che hanno i migliori. Dobbiamo solo migliorare per domani, provare a fare il massimo e vedere cosa succede. Ci manca la velocità in curva e la velocità massima, quindi è quello su cui stiamo lavorando.”