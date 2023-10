MotoGP | Gp Australia, Marini: “Sono più in difficoltà del previsto”

MotoGP GP Australia Phillip Island Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 19esimo tempo.

Gap importante per Luca, alle prese con una condizione fisica non perfetta dopo l’intervento alla clavicola, e capace di un miglior giro di 1’29.164.

Dichiarazioni Luca Marini GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Sono più in difficoltà del previsto: stamattina non avevo grip, ho fatto tanta fatica con la gomma posteriore. Nel pomeriggio meglio, ma non sono abbastanza veloce. Dobbiamo lavorare, fare uno step di setting e confrontare i nostri dati con quelli delle altre Ducati. Dal punto di vista fisico, non sono al 100%. In Indonesia era più un dolore fisso alla clavicola, mentre qui una questione muscolare. Ci sono tante curve a sinistra, si sta in appoggio per diversi secondi. Questo sicuramente ha inciso oggi, ma non è stato l’aspetto cruciale. Sul cambio di orario, ci adatteremo, ma avrei preferito arrivare alla gara lunga con un feeling migliore e più lavoro sulle spalle.”

