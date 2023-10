MotoGP | Gp Australia Day 1, Alex Marquez: “Fisicamente posso stare sulla moto”

MotoGP GP Australia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 15esimo tempo.

Alex Marquez ha cercato più che altro conferme fisiche. Conferme arrivate con lo spagnolo che ha potuto girare con regolarità e con poco dolore. Il 15º tempo non preoccupa e domani la Q1 sarà un’ulteriore opportunità per fare chilometri e ritrovare feeling con la Desmosedici numero 73.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Australia MotoGP 2023

“È stata una giornata molto positiva, abbiamo confermato che fisicamente posso stare sulla moto. Mi aspettavo più dolore e davo per scontato che avrei avuto bisogno di più tempo per trovare ritmo. La seconda sessione è stata lunga e complicata, ma ci siamo e l’obiettivo è provare ad essere in Q2”.