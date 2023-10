MotoGP | Gp Australia Day 1, Bagnaia: “Piloti in scia? Sembra di essere in Moto3”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Francesco Bagnaia così come accaduto in Indonesia non è riuscito a centrare l’accesso diretto in Q2.

Sul tracciato australiano di Phillip Island il Campione in carica nonché leader della classifica iridata, non è andato oltre l’undicesimo tempo, mancando per 0.186s la Top Ten che lo avrebbe portato direttamente alla fase finale delle qualifiche.

Nel turno pomeridiano, l’unico valevole per l’accesso diretto in Q2 il piemontese della Ducati ha lavorato a lungo con la gomma media, ma quando ha poi messo la morbida non è riuscito ad essere efficace. Ecco cosa ha detto il #1 della “Rossa” a due ruote che si è anche lamentato della scia presa da altri piloti.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Forse la strategia migliore sarebbe stata quella di partire con la gomma morbida, come fa la maggior parte dei piloti, ma abbiamo lavorato per la gara. Non appena abbiamo montato la gomma posteriore morbida per il ‘time-attack’, sono iniziati i problemi. Ho grandi problemi in l’accelerazione, nelle curve veloci la mia moto è troppo aggressiva e molto nervosa. E’ incredibile perdere due decimi da Martin dall’ultima curva al traguardo, non ho trazione.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Scie Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Al mio primo tentativo, ero solo, al secondo, inizialmente ero l’ultimo di un gruppo, ma ho visto una decina di piloti che hanno fatto come i piloti della Moto3. Questo è inaccettabile, considerando che siamo in MotoGP e dovremmo dare l’esempio. Non parlo di uno o due piloti, ma dieci che guidavano lentamente per cercare la scia. Come sempre, ero il primo del gruppo e tutti gli altri dietro. Preferisco sempre spingere senza nessuno davanti, a volte è un bene, a volte è un male, ma anche se avessi rallentato, nessuno mi avrebbe superato, potevo solo spingere.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Spostamento gara lunga al sabato Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Credo che abbiano preso la giusta decisione guardando le previsioni meteo. Domenica sarà difficile anche solo aprire i box, con raffiche di vento di olre 50 km/h . Quindi è sicuramente meglio ed abbiamo lavorato con la gomma più degli altri in termini di gara lunga.”

