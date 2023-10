MotoGP | GP Australia: cambia il format del weekend causa meteo

MotoGP GP Australia – A causa delle previsioni meteo avverse previste per domenica 22 ottobre (si prevedono pioggia e raffiche di vento tra i 60 e gli 80 km/h) il programma del Gran Premo d’Australia per la classe regina è stato modificato. Questa decisione è stata presa al fine di garantire lo spettacolo migliore e più sicuro possibile per tutti i piloti e gli spettatori che parteciperanno al weekend.

La gara completa si svolgerà domani mattina alle 06:10 mentre per quanto riguarda la Sprint Race, dovrebbe disputarsi domenica alle 05:00. Ovviamente meteo permettendo.

Seguiranno aggiornamenti anche per le classi Moto3 e Moto2.