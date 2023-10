MotoGP | Gp Australia Day 1, Binder: “Giornata positiva”

MotoGP GP Australia Phillip Island 2023 KTM Factory – Brad Binder ha chiuso al comando la prima giornata di prove del Gran Premio d’Australia, 16esima tappa della MotoGP 2023, in programma a Phillip Island.

Il #33 della KTM ha portato la sua RC16 in testa con il crono di 1:27.943, battendo di 0.148s il suo compagno di squadra Jack Miller. Ecco cosa ha detto il pilota sud-africano a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Brad Binder GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“In generale quella di oggi è stata una giornata positiva, sin dall’inizio ho avuto un bel feeling e tutto è andato bene. Mi aspetto che nella gara sprint tutti utilizzino la gomma soft, mentre sarà da vedere per la gara della domenica. La priorità è la gara, in prova puoi fare un giro veloce, ma in gara occorre costanza. Spero di non avere i problemi avuti lo scorso anno. Abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti sin dal Giappone, poi la moto in gara in Indonesia andava bene, poi purtroppo ho avuto un problema ai freni (si sono aperte le pasticche dopo una sbacchettata, ndr) ed ho centrato Luca (Marini). Poi stavo spingendo molto ed ho avuto l’incidente con Miguel (Oliveira). E’ stata tutta colpa mia, sono veramente dispiaciuto. Penso di poter fare meglio questo weekend.”