MotoGP | Gp Australia Day 1: Martin, “Speriamo di lottare per la vittoria”

MotoGP Australia Phillip Island Ducati Pramac – Jorge Martin ha ottenuto il quarto tempo nella prima giornata di prova del Gran Premio d’Australia classe MotoGP, in programma a Phillip Island.

Il #89 del Team Pramac Ducati dopo aver ottenuto il best-lap nel turno mattutino, ha chiuso a poco meno di tre decimi dalla vetta occupata dalla KTM di Brad Binder. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Stamattina non mi trovavo bene in sella, abbiamo provato due moto diverse, poi abbiamo fatto delle modifiche e le cose sono andate meglio e con le gomme usate siamo riusciti a fare un bel passo. Nel time-attack ho trovato un pò di traffico, ma alla fine è stata una bella giornata e speriamo di lottare per la vittoria. Conosco la moto e quando arrivo su una pista nuova so fin dove arrivare. Il difficile è togliere quei 2/3 decimi. Penso che la gomma soft si possa usare nella Sprint Race, oggi dopo 22 giri giravo ancora su un buon passo, forse potrebbe fare anche la gara lunga.”

Da segnalare il cambio programma dettato dalle previsioni meteo. Sono state invertite gara Sprint e gara “lunga”, con quest’ultima che si disputerà sabato, con la Sprint Race spostata alla domenica.

