MotoGP | GP Australia, buona la prima per Raul Fernandez: gli highlights [VIDEO]

Highlights MotoGP Phillip Island – Raul Fernandez corona il suo sogno: vincere nella classe regina. Il pilota del team Trackhouse ha infatti dichiarato che la vittoria odierna in Australia è la più speciale di tutte perché arriva dopo tre anni difficili.

Buona gara di Fabio Di Giannantonio che spossato per la febbre, ha recuperato chiudendo in seconda posizione davanti a Marco Bezzecchi che nonostante i due long lap, ha rimontato le posizioni perse conquistando un podio importante perché lo fa salire in terza posizione nella classifica Mondiale, sorpassando così Francesco Bagnaia. Per il pilota Ducati, un’altra gara difficile conclusa con una caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Nota di merito anche per Enea Bastianini che ha rimontato dalla ventesima alla nona posizione. Bene anche Luca Marini che chiude settimo.

Gara difficile per Fabio Quartararo che dopo la partenza dalla Pole Position, ha perso sempre più posizioni, tagliando il traguardo in undicesima posizione.



