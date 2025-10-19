MotoGP | GP Australia Gara, Bagnaia: “Situazione inaccettabile”

GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia lascia Phillip Island con l’amaro in bocca e una caduta che fotografa un momento tecnico tutt’altro che semplice.

Il tre volte iridato continua a faticare con la GP25, alle prese con una moto che non gli consente di esprimere il suo stile naturale, soprattutto in ingresso curva.

Dopo segnali incoraggianti nei test di Misano e il dominio nel Gran Premio del Giappone, il crollo di prestazioni nelle ultime gare ha riaperto interrogativi profondi.

A Phillip Island, nonostante un tentativo di reazione in gara, la situazione è rimasta critica ed è anche caduto mentre lottata per la Top Ten ma lontano dalla vetta. Ora l’obiettivo è ritrovare stabilità e fiducia in vista della Malesia, dove servirà una svolta per il futuro. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

“Nel warm up abbiamo provato una soluzione che si è rivelata un disastro: era impossibile guidare. In gara almeno ho potuto spingere un po’ di più, anche se ero sempre al limite. Non riesco a entrare in curva come vorrei, ma il fatto di essere riuscito a recuperare qualche posizione è comunque un segnale positivo. Non so se questo potrà aiutarci anche in Malesia, che è una pista molto diversa, ma spero di arrivarci con un buon feeling. Dopo i test di Misano pensavamo di aver trovato la quadra, e in Giappone avevamo dimostrato che, messi nella giusta condizione, potevamo essere veloci. Quello che è successo nelle gare successive è inaccettabile e difficile da spiegare. Anche questo weekend è stato complicato: fai fatica, sei sempre al limite. Stamattina mi sono dovuto fermare perché la moto era davvero difficile da guidare. Nel pomeriggio abbiamo cercato una configurazione più stabile, sacrificando un po’ di agilità, ma almeno riuscivo a entrare in curva senza troppi movimenti. Sappiamo che è un anno difficile, qualcosa non torna nei risultati e stiamo cercando di capirci qualcosa, ma non è semplice. Quello che posso fare è dare il 100% e sperare di tornare a lottare per il podio già dalla prossima gara. Sappiamo che è un anno difficile, qualcosa non torna nei risultati e stiamo cercando di capirci qualcosa, ma non è semplice. Quello che posso fare è dare il 100% e sperare di tornare a lottare per il podio già dalla prossima gara.”

