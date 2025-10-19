MotoGP | GP Australia Gara, Acosta: “Abbiamo fatto il massimo”

GP Australia Phillip Island KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta chiude il weekend di Phillip Island con un altro piazzamento solido, confermandosi il miglior interprete KTM anche nella gara lunga.

Lo spagnolo della casa austriaca ha saputo massimizzare il potenziale a disposizione, difendendosi con intelligenza e lucidità, chiudendo al quinto posto.

Il confronto ravvicinato con le moto di riferimento del campionato, Ducati e Aprilia, offre spunti incoraggianti, ma anche la consapevolezza che serve ancora uno step tecnico per ambire al vertice. Con la trasferta malese alle porte, Acosta guarda avanti con la solita determinazione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Phillip Island KTM MotoGP 2025

“Non è facile per noi, soprattutto per via del grip. Le gare sono così, e la KTM deve ancora fare un passo in avanti per poter lottare stabilmente davanti. Alla fine, quando non hai più armi a disposizione, l’unica cosa che puoi fare è provare a bloccare gli altri e giocarti le tue carte. Abbiamo fatto il massimo possibile: un’altra Top 5 e ancora una volta la prima KTM al traguardo. Ora si va in Malesia. Il fatto che, a tratti, siamo riusciti ad avere un ritmo simile a Ducati e Aprilia è qualcosa su cui riflettere.”

Foto: Michelin

