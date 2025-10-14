MotoGP | GP Australia, Bastianini: “So già che dovrò lottare”

GP Australia Phillip Island KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini dopo le ultime gare al di sotto delle aspettative, aspetta di voltare pagina a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia.

Il pilota del Team Tech3 dopo il podio ottenuto al Montmelò di Barcellona, ha faticato sia a Misano che a Motegi e la musica non è cambiata in Indonesia.

Ecco cosa ha detto la “Bestia” che spera di tornare competitivo in un circuito storico come quello australiano.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Australia Phillip Island KTM Tech3 MotoGP 2025

“I due round precedenti in Giappone e Indonesia sono stati davvero difficili per noi, in qualche modo ci sentivamo come se fossimo tornati allo stesso pessimo feeling con la moto che avevamo all’inizio della stagione. La settimana a casa è stata buona per noi, per resettare e arrivare a questo nuovo doppio appuntamento più motivati ​​a migliorare. Abbiamo capito alcune cose da migliorare in Indonesia, che spero potremo applicare questa settimana, e spero che potremo essere più competitivi. Phillip Island è una pista davvero bella, ma di solito c’è molto vento, con cui ho sempre avuto difficoltà. So già che dovrò lottare, ma arriviamo con una mentalità positiva, quindi vediamo cosa ha da offrire l’Australia!”

