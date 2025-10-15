In evidenza

MotoGP | GP Australia: Marini punta al podio

Il pilota pesarese della Honda: "Si torna al lavoro con la stessa concentrazione degli ultimi round"

di Alessio Brunori15 Ottobre, 2025
GP Australia Phillip Island Castrol Honda MotoGP 2025 – Reduce da un weekend solido in Indonesia, Luca Marini arriva in Australia con l’obiettivo chiaro di confermare il passo mostrato e lottare per il podio.

Il circuito di Phillip Island, tra i più iconici e imprevedibili del calendario, lo ha già visto protagonista nel 2024, e le sensazioni per il 2025 sono ancora più promettenti: la RC213V ha fatto passi avanti, e il pilota pesarese sembra aver trovato una nuova fiducia nel pacchetto tecnico. Come sempre, la variabile meteo sarà decisiva, ma Marini e il team Honda HRC Castrol sono pronti a giocarsi le loro carte.

“Si torna al lavoro con la stessa concentrazione degli ultimi round. A Lombok abbiamo imparato molto su tanti aspetti e ora arriviamo in Australia pronti ad applicare ciò che abbiamo assimilato. Phillip Island è uno dei circuiti più particolari del calendario, sia per la posizione che per il layout: quando arrivi lì, ti sembra di essere in un posto completamente diverso rispetto agli altri round. Quando il meteo è favorevole è un piacere guidare, quindi speriamo che le previsioni migliorino un po’. Il nostro obiettivo non cambia per questo weekend: io e il team Honda HRC Castrol sappiamo cosa possiamo fare con il pacchetto che abbiamo, ed è il momento di concretizzare.”

