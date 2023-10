MotoGP | GP Australia 2023: Conferenza Stampa in DIRETTA (foto e video)

Conferenza Stampa GP Australia – Amici di Motorionline, buongiorno siamo in attesa di collegarci per la conferenza stampa del Gran Premio d’Australia che inizierà alle ore 8:00. La press sarà divisa in due slot, nella prima parte parteciperanno: Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Nella seconda parte invece, la parola passa a: Jack Miller, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales.

08:21

08:10 Bezzecchi: “Non è stato facile girare a Mandalika, lunedì dopo la gara mi sono sentito male ma fortunatamente abbiamo lavorato con il fisioterapista sulla spalla, penso che comunque mi darà fastidio. Il dolore c’è stato durante la gara, dopo la Sprint lo stress sul corpo era tanto, quando sono arrivato qui ho cercato di fare diversi trattamenti di fisioterapia e la situazione è migliorata. Il cambio di direzione è stressante per la spalla, qui ci sono curve velocissime ed è una sfida dal punto di vista fisico. Mi sento meglio rispetto allo scorso weekend. La pista è fantastica, non ho mai ottenuto il podio qui e spero che sia l’anno giusto”

08:09 Martin: “La sera dopo la caduta avevo la testa piena di pensieri ma sono contento che torniamo già in pista, così posso concentrarmi. Non penso che ci sia molto da cambiare sulla moto, possiamo lottare per la vittoria, è un circuito particolare ma è sempre una gara difficile. L’anno scorso ho avuto problemi con la staccata. Sono fiducioso, sono veloce e devo solo rilassarmi e non approfittare troppo della mia velocità. Gli ultimi risultati non sono stati male, spero di recuperare i punti e magari lottare per il titolo a Valencia”

08:05 Bagnaia: “E’ stato fantastico vincere dopo un periodo difficile, tornare con una performance così è stato bellissimo, sono contento del feeling sulla moto che è stato incredibile. Felicissimo anche con il grip, c’è stato un bel passo avanti rispetto alla gara precedente. Questa pista è particolare, sembra che il venerdì sarà normale con meno vento ma sabato e domenica invece farà freddo e ci sarà vento. Mi piace girare qui, le curve velocissime sono uniche. Per me è più difficile qui rispetto al Giappone perché il meteo può cambiare in un attimo. Sono concentrato sul feeling già da domani. Non mi aspettavo di tornare in testa al mondiale, quando ho visto Jorge cadere mi sono detto di restare calmo”

08:00 Inizia la conferenza stampa con Bagnaia, Martin e Bezzecchi

