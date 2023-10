Moto2 | Il Team Gresini ingaggia Manuel Gonzalez per il 2024

Moto2 Gresini Racing – Il Team Gresini ha annunciato l’ingaggio di Manuel Gonzalez con il Team faentino che rinnova la line-up Moto2 2024 visto anche il passaggio di Albert Arenas dal Team Red Bull Ajo alla squadra capitanata da Nadia Padovani.

Il pilota di Madrid (classe 2002), dopo aver corso in Supersport 300 (titolo vinto nel 2019 in sella alla Kawasaki del Team ParkinGO, ndr), è passato nel 2020 alla Supersport 600 con lo stesso Team dove ha corso per due anni, (miglior piazzamento nel 2021, terzo in classifica, in sella alla Yamaha ndr).

Nello 2022 è pilota titolare in Moto2, corre per il team Yamaha VR46 Master Camp, raccogliendo 76 punti e ottenendo come miglior risultato un quinto posto in Portogallo, Australia e Malesia, classificandosi al sedicesimo posto nella classifica generale. Quest’anno corre sempre con la stessa squadra ed attualmente è settimo nella generale con 115 punti, quando mancano ancora cinque gare alla fine della stagione.

Dichiarazioni Manuel Gonzalez ingaggio Team Gresini Moto2

“Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, dopo due anni con la stessa squadra sarà un grosso cambiamento per me, una nuova esperienza. Cercheremo di trovare un buon feeling il prima possibile, sarà importante per avere da subito un ottimo rendimento in pista, che è il mio obiettivo: dare il massimo e portare a casa il miglior risultato possibile.”

Dichiarazioni Nadia Padovani ingaggio Manuel Gonzalez Team Gresini Moto2

“Per la stagione 2024 abbiamo fortemente voluto una line-up di spessore, che riportasse la QJMOTOR GRESINI Moto2 nelle posizioni di punta: per questo motivo abbiamo deciso di affiancare ad un pilota di esperienza come Arenas, un atleta giovane e con tanta voglia di crescere. Tutte caratteristiche ritrovate in Manuel Gonzalez, spagnolo, classe 2002. In Moto2 ha già dimostrato di avere del potenziale e siamo sicuri che in Gresini troverà l’ambiente giusto per esprimerlo al meglio. Benvenuto in famiglia Manu!”